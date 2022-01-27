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Молдаване, россияне и белорусы чаще всего ездили в Украину в прошлом году

Четверг, 27 января 2022, 12:16
Фото с Facebook-страницы аэропорта "Киев"

В 2021 году Украину чаще всего посещали граждане Молдовы, России, Польши, Белоруссии и Румынии.

Источник: Государственная пограничная служба  

Дословно ГПСУ: "Если большинство стран демонстрировали существенный прирост по количеству приезжающих в Украину граждан, то поток граждан Республики Беларусь за прошлый год снизился на 41%".

Детали: В прошлом году Украину посетили более 1,05 млн молдаван, 518 тысяч поляков, 310 тысяч россиян, 272 тысяч белорусов и 264 тысяч румын.

Далее в рейтинге граждане Турции (246 тысяч), Венгрии (227 тысяч) и Германии (154 тысяч).

Замыкают топ-10 стран, граждане которых посещали нашу страну в прошлом году, Израиль и США – 133 и 103 тысячи граждан соответственно.

 

Пограничники отмечают, что в течение прошлого года количество граждан Саудовской Аравии, которые приезжали в Украину в основном с целью туризма, выросло в 103 раза. Это абсолютный рекорд прироста.

В целом же количество иностранцев, побывавших в Украине в прошлом году, выросло на 26% и составило 4,27 млн ​​человек.

Украинская правда
Темы: УкраинатуризмПограничная служба


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