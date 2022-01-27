У России новый рекорд COVID-19 с начала пандемии

В России за сутки обнаружили 88816 новых случаев COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии. По данным официальной статистики, скончались от осложнений 655 человек.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Показатели суточной заболеваемости COVID-19 достигают максимальных значений уже неделю.

В столице России Москве коронавирус обнаружили у 26 586 человек – тоже максимум за все время пандемии.

Власти отмечают, что количество госпитализаций составило 12 807 человек.