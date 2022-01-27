Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У России новый рекорд COVID-19 с начала пандемии

Четверг, 27 января 2022, 13:05
У России новый рекорд COVID-19 с начала пандемии
ФОТО: РИА НОВОСТИ

В России за сутки обнаружили 88816 новых случаев COVID-19, это новый рекорд с начала пандемии. По данным официальной статистики, скончались от осложнений 655 человек.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Показатели суточной заболеваемости COVID-19 достигают максимальных значений уже неделю.

Реклама:

В столице России Москве коронавирус обнаружили у 26 586 человек – тоже максимум за все время пандемии.

Власти отмечают, что количество госпитализаций составило 12 807 человек.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: