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Збиття літака ЗСУ із 49 загиблими – ексватажок ОРЛО зі спільниками заочно отримали довічне

Четвер, 27 січня 2022, 14:43
Збиття літака ЗСУ із 49 загиблими – ексватажок ОРЛО зі спільниками заочно отримали довічне
Фото: прокуратура

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким до довічного позбавлення волі було засуджено колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького і ще двох бойовиків.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "…до довічного позбавлення волі засуджено колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, заступника командира незаконного збройного формування "Батальйон Заря" Андрія Патрушева та командира незаконного збройного формування "Вітязь" Олексія Гурєєва. Їх засуджено за вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України)".

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Деталі: Слідство довело, що вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом. 14 червня 2014 року ці групи збили під час заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 49 військовослужбовців ЗСУ. Усі вони загинули.

У повідомленні прокуратури вказується, що СБУ працює над тим, щоб виконати рішення суду, затримати обвинувачених та етапувати їх для відбування покарання.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У 2017 році прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження відносно ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.
  • За цим фактом також судили генерала Віктора Назарова. Його судили за рішення направити літак в луганський аеропорт. У березні 2017 року Назарова засудили до 7 років позбавлення волі. У травні 2021 року Касаційний кримінальний суд Верховного Суду виправдав його.

Українська правда
Теми: прокуратуравійнаДонбас
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