Збиття літака ЗСУ із 49 загиблими – ексватажок ОРЛО зі спільниками заочно отримали довічне

Дніпровський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким до довічного позбавлення волі було засуджено колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького і ще двох бойовиків.

Джерело: повідомлення Офісу генерального прокурора

Дослівно: "…до довічного позбавлення волі засуджено колишнього керівника терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького, заступника командира незаконного збройного формування "Батальйон Заря" Андрія Патрушева та командира незаконного збройного формування "Вітязь" Олексія Гурєєва. Їх засуджено за вчинення терористичного акту (ч. 3 ст. 258 КК України)".

Деталі: Слідство довело, що вони влаштували засідки та керували групами бойовиків, озброєних переносним зенітно-ракетним комплексом. 14 червня 2014 року ці групи збили під час заходу на посадку в аеропорт м. Луганськ військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого перебували 49 військовослужбовців ЗСУ. Усі вони загинули.

У повідомленні прокуратури вказується, що СБУ працює над тим, щоб виконати рішення суду, затримати обвинувачених та етапувати їх для відбування покарання.

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