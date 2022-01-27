Сбитие самолета ВСУ с 49 погибшими – Плотницкий с сообщниками заочно получили пожизненное

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы был приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий и еще два боевика.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Дословно: "…к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий, заместитель командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрей Патрушев и командир незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)".

Детали: Следствие показало, что они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. 14 июня 2014 эти группы сбили во время захода на посадку в аэропорт г. Луганск военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 49 военнослужащих ВСУ. Все они погибли.

В сообщении прокуратуры указывается, что СБУ работает над тем, чтобы выполнить решение суда, задержать обвиняемых и этапировать для отбывания наказания.

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