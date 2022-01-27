Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбитие самолета ВСУ с 49 погибшими – Плотницкий с сообщниками заочно получили пожизненное

Четверг, 27 января 2022, 14:43
Сбитие самолета ВСУ с 49 погибшими – Плотницкий с сообщниками заочно получили пожизненное

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы был приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий и еще два боевика.

Источник: сообщение Офиса генерального прокурора

Дословно: "…к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий, заместитель командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрей Патрушев и командир незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)".

Реклама:

Детали: Следствие показало, что они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. 14 июня 2014 эти группы сбили во время захода на посадку в аэропорт г. Луганск военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 49 военнослужащих ВСУ. Все они погибли.

В сообщении прокуратуры указывается, что СБУ работает над тем, чтобы выполнить решение суда, задержать обвиняемых и этапировать для отбывания наказания.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2017 году прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета ИЛ-76.
  • По этому факту судили также генерала Виктора Назарова. Его судили за решение направить самолет в луганский аэропорт. В марте 2017 года Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы. В мае 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал его.

Украинская правда
Темы: прокуратуравойнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
прокуратура
Доцент КПИ рассказывала студентам про "9 лет бомбили Донбасс": предстанет перед судом
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Киеве судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку - прокуратура
Последние новости
00:06
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: