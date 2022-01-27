Сбитие самолета ВСУ с 49 погибшими – Плотницкий с сообщниками заочно получили пожизненное
Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы был приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий и еще два боевика.
Источник: сообщение Офиса генерального прокурора
Дословно: "…к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий, заместитель командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрей Патрушев и командир незаконного вооруженного формирования "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)".
Детали: Следствие показало, что они устроили засады и руководили группами боевиков, вооруженных переносным зенитно-ракетным комплексом. 14 июня 2014 эти группы сбили во время захода на посадку в аэропорт г. Луганск военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 49 военнослужащих ВСУ. Все они погибли.
В сообщении прокуратуры указывается, что СБУ работает над тем, чтобы выполнить решение суда, задержать обвиняемых и этапировать для отбывания наказания.
Предыстория:
- В 2017 году прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета ИЛ-76.
- По этому факту судили также генерала Виктора Назарова. Его судили за решение направить самолет в луганский аэропорт. В марте 2017 года Назарова приговорили к 7 годам лишения свободы. В мае 2021 года Кассационный уголовный суд Верховного Суда оправдал его.