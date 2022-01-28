Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорили телефоном підготовку санкцій проти Росії для стримування її агресії.
Джерело: МЗС
Дослівно: "Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи".
Деталі: Кулеба і Боррель "приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".
Крім того, глава європейської дипломатії поінформував міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах.
Також Боррель запросив Кулебу взяти участь в наступному засіданні ради.
"Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі здійснювати евакуацію членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні" – ідеться в повідомленні МЗС.
Нагадаємо: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не став розкривати інформацію про підготовку нових санкций проти Росії у випадку нападу на Україну, однак запевнив, що вони будуть у належний момент.
На зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.