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Кулеба і Боррель обговорили підготовку санкцій проти Росії

П'ятниця, 28 січня 2022, 00:58
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель обговорили телефоном підготовку санкцій проти Росії для стримування її агресії.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Співрозмовники обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації, аби стримати її від втілення агресивних планів щодо України та Європи".

Деталі: Кулеба і Боррель "приділили окрему увагу перспективам просування дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".

Крім того, глава європейської дипломатії поінформував міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах.

Також Боррель запросив Кулебу взяти участь в наступному засіданні ради.

"Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі здійснювати евакуацію членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні" – ідеться в повідомленні МЗС.

Нагадаємо: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не став розкривати інформацію про підготовку нових санкций проти Росії у випадку нападу на Україну, однак запевнив, що вони будуть у належний момент. 

На зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Українська правда
Теми: Кулеба ДмитроЄСРосіясанкції
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