Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудили по телефону подготовку санкций против России для сдерживания ее агрессии.

Источник: МИД

Дословно: "Собеседники обсудили подготовку санкций против Российской Федерации, чтобы сдержать ее от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы".

Детали: Кулеба и Боррель "уделили особое внимание перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".

Кроме того, глава европейской дипломатии проинформировал министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Также Боррель пригласил Кулебу поучаствовать в следующем заседании совета.

"Боррель подтвердил отсутствие намерений на этом этапе производить эвакуацию членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине" – говорится в сообщении МИД.

Напомним: Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал раскрывать информацию о подготовке новых санкций против России в случае нападения на Украину, однако заверил, что они будут в нужный момент.

На встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.