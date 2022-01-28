Між директором ДБР і членами комісії, які за нього голосували, є зв’язки – "Схеми"

Журналісти-розслідувачі виявили зв’язки між директором ДБР Олексієм Сухачовим і членами комісії, які голосували за його призначення.

Джерело: розслідування "Схем"

Деталі: Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Сам Сухачов раніше також рецензував її книгу.

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Окрім того, журналісти з’ясували, що переможець конкурсу Сухачов входить до складу редколегії науково-практичного журналу разом із чотирма членами конкурсної комісії, яка обрала його, відсіявши інших кандидатів. Ніхто з них не заявляв про конфлікт інтересів.

Професорка кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Шевченка Оксана Кучинська, яка проголосувала "за" визнання Олексія Сухачова переможцем конкурсу на посаду директора ДБР, у 2019 році видала у співавторстві з ним книгу – науково-практичний коментар "Закон України "Про судоустрій та статус суддів".

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У складі авторського колективу також значиться Олег Татаров, нинішній заступник керівника Офісу президента.

Інша книга, яку ця ж членкиня конкурсної комісії, видала у співавторстві у 2018-му – науково-практичний посібник "Процесуальні документи досудового розслідування". Одним із тих, хто готував рецензію на цю книгу, був Олексій Сухачов. Компанію у цьому йому також склав Олег Татаров.

У коментарі Оксана Кучинська і Олексій Сухачов стверджують, що не знають одне одного.

"Я познайомився з усіма членами комісії під час співбесіди, презентації", – заявив журналістам Сухачов.

Кучинська зауважила: "Я з ним познайомилася особисто, коли була презентація. Я чула про такого вченого Сухачова. Особисто я його побачила вперше тут (під час конкурсу – ред.)".

Експерт Центру політико-правових реформ Володимир Петраковський вважає: "Якщо люди дійсно писали цю роботу самостійно, то, відповідно, там рівень комунікації був інший. І, відповідно, у людей є ця прив’язка "спільний продукт".

На мій погляд, це дуже серйозний чинник, який впливає на мотивацію, в тому числі, проголосувати за кандидата. Очевидно, це позитивне упередження. Що може бути ймовірним конфліктом інтересів. І так, член комісії повинен був повідомити про це колег".

Оксану Кучинську на посаду членкині комісії призначив президент. А Олег Татаров, йдеться у розслідуванні, в Офісі президента відповідає за правоохоронний напрямок.

"Схеми" направили запит до ОП із уточненням, чи рекомендував він її до комісії, і чекають на відповідь.

Також журналісти виявили, що четверо із шести членів конкурсної комісії, які рекомендували президенту призначити Сухачова на посаду директора ДБР, перебувають із ним в одній редакційній колегії науково-практичного журналу "Вісник кримінального судочинства".

Крім Кучинської, яка є першим заступником головного редактора цього видання, у складі редколегії також – проректорка Академії адвокатури України Аліна Бірюкова, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Франка Василь Нор, і завідувачка кафедри судоустрою і прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лідія Москвич, яка також була головою конкурсної комісії.

До цієї редколегії також входить і заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський призначив виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова директором бюро.