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Между директором ГБР и членами комиссии, которые за него голосовали, есть связи – "Схемы"

Пятница, 28 января 2022, 03:37
Алексей Сухачев. фото ГБР

Журналисты-расследователи обнаружили связи между директором ГБР Алексеем Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за его назначение.

Источник: расследование "Схем"

Детали: В частности, одна член издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу.

Кроме того, журналисты выяснили, что победитель конкурса Сухачев входит в состав редколлегии научно-практического журнала вместе с четырьмя членами избравшей его конкурсной комиссии, отсеяв других кандидатов. Никто из них не заявлял о конфликте интересов.

Профессор кафедры правосудия юридического факультета Киевского национального университета имени Шевченко Оксана Кучинская, которая проголосовала "за" признание Алексея Сухачева победителем конкурса на должность директора ДБР, в 2019 году издала в соавторстве с ним книгу – научно-практический комментарий "Закон Украины судей".

В составе авторского коллектива также значится Олег Татаров, нынешний заместитель руководителя Офиса президента.

Другая книга, которую эта же член конкурсной комиссии, издала в соавторстве в 2018-м – научно-практическое пособие "Процесуальные документы досудебного расследования". Одним из тех, кто готовил рецензию на эту книгу, был Алексей Сухачев. Компанию в этом ему также составил Олег Татаров.

В комментарии Оксана Кучинская и Алексей Сухачев утверждают, что не знают друг друга.

"Я познакомился со всеми членами комиссии во время собеседования, презентации", – заявил журналистам Сухачев.

Кучинская отметила: "Я с ним познакомилась лично, когда была презентация. Я слышала о таком ученом Сухачеве. Лично я его увидела впервые здесь (во время конкурса – ред.)".

Эксперт Центра политико-правовых реформ Владимир Петраковский считает: "Если люди действительно писали эту работу самостоятельно, то, соответственно, там уровень коммуникации был другой. И, соответственно, у людей есть эта привязка "общий продукт".

На мой взгляд, это очень серьезный фактор, влияющий на мотивацию, в том числе проголосовать за кандидата. Очевидно, это положительное предубеждение. Что может быть вероятным конфликтом интересов. И так член комиссии должен был сообщить об этом коллегам".

Оксану Кучинскую на должность члена комиссии назначил президент. А Олег Татаров, говорится в расследовании, в Офисе президента отвечает за правоохранительное направление.

"Схемы" направили запрос в ОП с уточнением, рекомендовал ли он ее в комиссию, и ждут ответа.

Также журналисты обнаружили, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту назначить Сухачева на должность директора ДБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

Кроме Кучинской, которая является первым заместителем главного редактора этого издания, в составе редколлегии также – проректор Академии адвокатуры Украины Алина Бирюкова, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Франко Василий Нор, и заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидия Москвич, которая также являлась председателем конкурсной комиссии.

В эту редколлегию также входит и заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Напомним: Президент Владимир Зеленский 31 декабря назначил исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Алексея Сухачева директором бюро.

Темы: ГБР


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