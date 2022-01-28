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Регулятор ЄС схвалив ковід-таблетки Pfizer для пацієнтів з високим ризиком

П'ятниця, 28 січня 2022, 03:45
Регулятор ЄС схвалив ковід-таблетки Pfizer для пацієнтів з високим ризиком
фото: GettyImages

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер схвалило використання противірусної таблетки від COVID-19 Pfizer Inc для лікування дорослих з ризиком важких захворювань на тлі боротьби з варіантом Omicron.

Джерело: EMA, Reuters

Деталі: Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що зараз є значний прогрес у створенні ліків, які вона описала як другу лінію захисту після вакцин.

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"Paxlovid — це перший пероральний противірусний засіб для домашнього використання в нашому портфоліо, і він може реально змінити ситуацію для людей із високим ризиком важкої форми COVID", — сказала вона.

Крім того, регулятор уже дав рекомендації щодо екстреного використання таблеток Paxlovid наприкінці минулого року.

Італія, Німеччина та Бельгія є одними з кількох країн ЄС, які закупили таблетки.

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Таблетки Merck також перевіряються в ЄС, але схвалення щодо них триває довше, оскільки компанія переглянула дані своїх випробувань у листопаді, заявивши, що препарат був значно менш ефективним, ніж вважалося раніше.

Таблетки від коронавірусу, особливо Pfizer, розглядаються як нові перспективні варіанти лікування, які можна приймати вдома при появі симптомів COVID-19, щоб запобігти госпіталізації та смерті.

"Ми пишаємося тим, що маємо потужний виробничий слід у Європі, що допоможе підтримувати виробництво до 120 мільйонів курсів Paxlovid у всьому світі", – заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Згідно з даними клінічних випробувань компанії, Paxlovid, противірусний режим із двома препаратами, був майже на 90% ефективним у запобіганні госпіталізацій та смертей пацієнтів із високим ризиком важких захворювань.

Останні лабораторні дані свідчать, що препарат також зберіг свою ефективність проти варіанту Omicron.

Однак у дослідженні його тестували лише на невакцинованих особах, що викликало питання щодо його потенційного використання у пацієнтів із високим ризиком, яким зробили щеплення.

EMA не обмежило вживання таблеток лише невакцинованими особами.

Нагадаємо: Регулятори охорони здоров’я США дали дозвіл на випуск і застосування таблеток Paxlovid проти COVID-19 компанії Pfizer.

Теми: коронавірус
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