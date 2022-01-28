Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Регулятор ЄС схвалив ковід-таблетки Pfizer для пацієнтів з високим ризиком

П'ятниця, 28 січня 2022, 04:45
фото: GettyImages

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) у четвер схвалило використання противірусної таблетки від COVID-19 Pfizer Inc для лікування дорослих з ризиком важких захворювань на тлі боротьби з варіантом Omicron.

Джерело: EMA, Reuters

Деталі: Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес заявила, що зараз є значний прогрес у створенні ліків, які вона описала як другу лінію захисту після вакцин.

"Paxlovid — це перший пероральний противірусний засіб для домашнього використання в нашому портфоліо, і він може реально змінити ситуацію для людей із високим ризиком важкої форми COVID", — сказала вона.

Крім того, регулятор уже дав рекомендації щодо екстреного використання таблеток Paxlovid наприкінці минулого року.

Італія, Німеччина та Бельгія є одними з кількох країн ЄС, які закупили таблетки.

Таблетки Merck також перевіряються в ЄС, але схвалення щодо них триває довше, оскільки компанія переглянула дані своїх випробувань у листопаді, заявивши, що препарат був значно менш ефективним, ніж вважалося раніше.

Таблетки від коронавірусу, особливо Pfizer, розглядаються як нові перспективні варіанти лікування, які можна приймати вдома при появі симптомів COVID-19, щоб запобігти госпіталізації та смерті.

"Ми пишаємося тим, що маємо потужний виробничий слід у Європі, що допоможе підтримувати виробництво до 120 мільйонів курсів Paxlovid у всьому світі", – заявив виконавчий директор Pfizer Альберт Бурла.

Згідно з даними клінічних випробувань компанії, Paxlovid, противірусний режим із двома препаратами, був майже на 90% ефективним у запобіганні госпіталізацій та смертей пацієнтів із високим ризиком важких захворювань.

Останні лабораторні дані свідчать, що препарат також зберіг свою ефективність проти варіанту Omicron.

Однак у дослідженні його тестували лише на невакцинованих особах, що викликало питання щодо його потенційного використання у пацієнтів із високим ризиком, яким зробили щеплення.

EMA не обмежило вживання таблеток лише невакцинованими особами.

Нагадаємо: Регулятори охорони здоров’я США дали дозвіл на випуск і застосування таблеток Paxlovid проти COVID-19 компанії Pfizer.

Теми: коронавірус
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР

Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб

фотоВ Україну із США прибуло 84 тонни набоїв різного калібру – Резніков

Футзал: Україна проходить у півфінал Євро вперше за 17 років

Єврокомісія 1 лютого затвердить рішення про 1,2 млрд євро макрофіну для України

Новини 31 січня: співпраця України, Британії та Польщі, МВС про можливі провокації

Усі новини...
коронавірус
Covid у світі: кількість інфікованих перевищує 70 млн
У Росії новий рекорд COVID-19 з початку пандемії
Верховна Рада зробить перерву в засіданнях через Covid: на 2 тижні
Останні новини
08:22
Covid в Україні: 30 768 хворих і 192 померлих за добу
08:00
Головні новини понеділка і ночі: експоліцейський і провокації, Порошенко в ДБР
07:50
Ковід-вакцину Pfizer для дітей до 5 років можуть схвалити в лютому – ЗМІ
07:02
В Індії та США – понад тисячу смертей від Covid за добу
06:24
Держдеп зобов’язав членів родин дипломатів США виїхати з Білорусі
05:45
Спостерігачі ОБСЄ нарахували на Донбасі понад 350 порушень "тиші" за два дні
04:47
Трюдо отримав позитивний тест на Covid
03:49
Британія виділить £88 млн на підтримку енергонезалежності України
02:40
США отримали відповідь Росії щодо "гарантій безпеки" – ЗМІ
01:28
Данілов: У разі вторгнення Росії Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб
Усі новини...