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Регулятор ЕС одобрил ковид-таблетки Pfizer для пациентов с высоким риском

Пятница, 28 января 2022, 04:45
фото: GettyImages

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в четверг одобрило использование противовирусной таблетки от COVID-19 Pfizer Inc для лечения взрослых с риском тяжелых заболеваний на фоне борьбы с вариантом Omicron.

Источник: EMA, Reuters

Детали: Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что сейчас есть значительный прогресс в создании лекарства, которое она описала как вторую линию защиты после вакцин.

"Paxlovid – это первое пероральное противовирусное средство для домашнего использования в нашем портфолио, и оно может реально изменить ситуацию для людей с высоким риском тяжелой формы COVID", – сказала она.

Кроме того, регулятор уже дал рекомендации по экстренному использованию таблеток Paxlovid в конце прошлого года.

Италия, Германия и Бельгия являются одними из нескольких стран ЕС, закупившими таблетки.

Таблетки Merck также проверяются в ЕС, но одобрение на них длится дольше, поскольку компания просмотрела данные своих испытаний в ноябре, заявив, что препарат был значительно менее эффективным, чем считалось ранее.

Таблетки от коронавируса, особенно Pfizer, рассматриваются как новые перспективные варианты лечения, которые можно принимать дома при появлении симптомов COVID-19, чтобы предотвратить госпитализацию и смерть.

"Мы гордимся тем, что имеем мощный производственный след в Европе, что поможет поддерживать производство до 120 миллионов курсов Paxlovid по всему миру", – заявил исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Согласно данным клинических испытаний компании, Paxlovid, противовирусный режим с двумя препаратами, был почти на 90% эффективным в предотвращении госпитализаций и смертей пациентов с высоким риском тяжелых заболеваний.

Последние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат также сохранил свою эффективность против варианта Omicron.

Однако в исследовании его тестировали только на невакцинированных лицах, что вызвало вопрос его потенциального использования у пациентов с высоким риском, которым сделали прививку.

EMA не ограничило употребление таблеток только невакцинированными лицами.

Напомним: Регуляторы здравоохранения США дали разрешение на выпуск и применение таблеток Paxlovid против COVID-19 Pfizer.

Темы: коронавирус


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