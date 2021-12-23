США схвалили таблетки Pfizer для лікування коронавірусу на початковій стадії

Регулятори охорони здоров’я США дали дозвіл на випуск і застосування таблеток Paxlovid проти COVID-19 компанії Pfizer.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Схвалення відбулося тоді, коли в США зростає кількість випадків, госпіталізацій і смертей через чергову хвилю коронавірусу, яка може призвести до переповнення лікарень.

Препарат Paxlovid є поки що найшвидшим способом лікування COVID-19 на ранній стадії.

Очікується, що невдовзі також отримає дозвіл для застосування і противірусна таблетка від Merck.

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило препарат Pfizer для дорослих і дітей віком від 12 років з позитивним тестом на COVID-19 і ранніми симптомами, оскільки таблетки Paxlovid виявилися ефективним лише за умови застосування протягом п’яти днів після появи симптомів коронавірусу.

Наразі Pfizer має 180 тисяч курсів лікування, доступних у всьому світі.

Уряд США погодився придбати достатню кількість Paxlovid для лікування 10 мільйонів людей, і він буде надаватися пацієнтам безкоштовно.

Pfizer стверджує, що наступного року планує виготовити 80 мільйонів курсів у всьому світі за контрактами з Великобританією, Австралією та іншими країнами.

Що було раніше: Компанія Pfizer Inc. 14 грудня оголосила, що її таблетки проти коронавірусу ефективні майже на 90% знижують госпіталізації та смертність пацієнтів із високим ризиком.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в Європейському союзі протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.