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США схвалили таблетки Pfizer для лікування коронавірусу на початковій стадії

Четвер, 23 грудня 2021, 04:47

Регулятори охорони здоров’я США дали дозвіл на випуск і застосування таблеток Paxlovid проти COVID-19 компанії Pfizer.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Схвалення відбулося тоді, коли в США зростає кількість випадків, госпіталізацій і смертей через чергову хвилю коронавірусу, яка може призвести до переповнення лікарень.

Препарат Paxlovid є поки що найшвидшим способом лікування COVID-19 на ранній стадії.

Очікується, що невдовзі також отримає дозвіл для застосування і противірусна таблетка від Merck.

Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) дозволило препарат Pfizer для дорослих і дітей віком від 12 років з позитивним тестом на COVID-19 і ранніми симптомами, оскільки таблетки Paxlovid виявилися ефективним лише за умови застосування протягом п’яти днів після появи симптомів коронавірусу.

Наразі Pfizer має 180 тисяч курсів лікування, доступних у всьому світі.

Уряд США погодився придбати достатню кількість Paxlovid для лікування 10 мільйонів людей, і він буде надаватися пацієнтам безкоштовно.

Pfizer стверджує, що наступного року планує виготовити 80 мільйонів курсів у всьому світі за контрактами з Великобританією, Австралією та іншими країнами.

Що було раніше: Компанія Pfizer Inc. 14 грудня оголосила, що її таблетки проти коронавірусу ефективні майже на 90% знижують госпіталізації та смертність пацієнтів із високим ризиком.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в Європейському союзі протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.

Теми: коронавірусліки


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