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Covid у світі: кількість інфікованих перевищує 70 млн

П'ятниця, 28 січня 2022, 05:55
Covid у світі: кількість інфікованих перевищує 70 млн
фото: Getty Images

26 січня у світі діагностували 3 549 909 нових випадків захворювання на коронавірус. Наразі нараховується майже 71 млн активних випадків захворювання.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Франції, Індії.

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Зокрема, у США зафіксували понад 497 тисяч, у Франції – понад 392 тисячі та в Індії – понад 251 тисячу нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Німеччина. Україна – на 24 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу в США (2 689), Росії (665), Бразилії (662). Загалом у світі за добу від недуги померли 10 240 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Німеччина, Італія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Італія, Британія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 290 161 862 особи. Наразі нараховується майже 71 млн активних випадків захворювання.

 

З початку пандемії підтверджено 5 656 950 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 26 січня в Україні зафіксували 32 393 випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 – це різкий стрибок і абсолютний максимум за 2 роки пандемії.

Українська правда
Теми: коронавірус
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