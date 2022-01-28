Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Covid в мире: количество зараженных превышает 70 млн

Пятница, 28 января 2022, 06:55
фото: Getty Images

26 января в мире диагностировали 3 549 909 новых случаев заболевания коронавирусом.В настоящее время насчитывается около 71 млн активных случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

В частности, в США зафиксировали более 497 тысяч, во Франции – более 392 тысяч и в Индии – более 251 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Германия. Украина – на 24 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2689), России (665), Бразилии (662). Всего в мире за сутки от болезни умерли 10 240 человек.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии излечились от болезни 290 161 862 человека. В настоящее время насчитывается около 71 млн активных случаев заболевания.

 

С начала пандемии подтверждено 5656950 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 – это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
коронавирус
Регулятор ЕС одобрил ковод-таблетки Pfizer для пациентов с высоким риском
У России новый рекорд COVID-19 с начала пандемии
Верховная Рада сделает перерыв в заседаниях из-за Covid: на 2 недели
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...