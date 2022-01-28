Covid в мире: количество зараженных превышает 70 млн

26 января в мире диагностировали 3 549 909 новых случаев заболевания коронавирусом.В настоящее время насчитывается около 71 млн активных случаев заболевания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Франции, Индии.

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В частности, в США зафиксировали более 497 тысяч, во Франции – более 392 тысяч и в Индии – более 251 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Бразилия и Германия. Украина – на 24 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (2689), России (665), Бразилии (662). Всего в мире за сутки от болезни умерли 10 240 человек.

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия, Италия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Италия, Британия.

За все время пандемии излечились от болезни 290 161 862 человека. В настоящее время насчитывается около 71 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5656950 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 – это резкий скачок и абсолютный максимум за 2 года пандемии.