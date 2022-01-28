ГБР проводит обыски у нардепа из объединения Разумкова

Государственное бюро расследований проводит обыски у народного депутата Олега Воронько, который входит в межфракционное объединение Дмитрия Разумкова "Разумная политика".

Источник: ГБР и сообщение Разумкова

Детали: ГБР сообщает, что в рамках уголовного производства по факту подделки документов проводит обыски у действующего народного депутата, не называя его имени. По данным УП, речь идет об Олеге Воронько. Об этом пишет и Дмитрий Разумков.

Следственные действия проходят по месту жительства парламентария и у связанных с ним лиц.

Фото ГБР

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило на депутата протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного частью 2 ст. 172-4 КУоАП (нарушение ограничений совместительства и совмещения с другими видами деятельности) относительно его вхождения в состав исполнительного органа одного из обществ.

По данным ГБР, во время судебного разбирательства в Печерском райсуде Киева нардеп предоставил поддельные документы: протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении с должности директора, чем мог ввести в заблуждение суд.

Предварительная квалификация дела: подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (ч. 4 ст. 358 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины); введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Прямая речь Разумкова: "Сегодня к нашему коллеге из МФО "Разумная политика" Олегу Воронько приехали работники ГБР. Их обвинения в его адрес – притянуты за уши. Сейчас я направляюсь к нему, другие народные депутаты из МФО тоже.

Политические преследования и деятельность нового ГБР – в действии!".