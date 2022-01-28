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Державне чорногорське ЗМІ визнало "ЛНР" та написало про "напад України"

П'ятниця, 28 січня 2022, 09:53

Сайт державної телерадіокомпанії Чорногорії RTCG опублікував новину про те, що українські військові нібито атакували сепаратистів так званої "Луганської народної республіки".

Про це пише "Європейська правда".

Вранці 28 січня на сайті з'явилася новина під заголовком "Українці напали на Луганську республіку?".

 

Інформація базується на заяві "офіцера пресслужби ЛНР Олександра Мазейкіна", який заявив, що під час артобстрілу української армії "загинув боєць Народної міліції ЛНР".

За його словами, з позиції 30-ї бригади Збройних сил України в районі селища Троїцьке відкривався вогонь з артилерійського озброєння та великокаліберних кулеметів в напрямку с. Веселогорівка.

При цьому видання пише про "ЛНР" і "народне ополчення" без будь-яких вказівок на те, що це проросійські незаконні збройні формування, які перебувають на окупованій українській території.

Більше того, у новині вказано, що "Київ сконцентрував половину своїх військ на Донбасі", а "напругу в регіоні підігрівають США та інші країни НАТО, які постачають Україні зброю та військових інструкторів".

Радіо і телебачення Чорногорії (RTCG) — державна телекомпанія Чорногорії. Канал здійснює трансляцію з Подгориці. Міжнародну версію каналу можна дивитися через супутник. До складу RTCG входять Радіо Чорногорії та Телебачення Чорногорії.

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Теми: ЛНРОРДЛОЧорногоріяпропаганда
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