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Государственное черногорское СМИ признало "ЛНР" и написало о "нападении Украины"

Пятница, 28 января 2022, 08:53

Сайт государственной телерадиокомпании Черногории RTCG опубликовал новость о том, что украинские военные якобы атаковали сепаратистов так называемой "Луганской народной республики".

Об этом пишет "Европейская правда".

Утром 28 января на сайте появилась новость под названием "Украинцы напали на Луганскую республику?".

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Информация базируется на заявлении "офицера пресс-службы ЛНР Александра Мазейкина", заявившего, что во время артобстрела украинской армии "погиб боец ​​Народной милиции ЛНР".

В новости утверждается, что с позиции 30-й бригады Вооруженных сил Украины в районе поселка Троицкое открывался огонь из артиллерийского вооружения и крупнокалиберных пулеметов в направлении с. Веселогоровка.

При этом издание упоминает "ЛНР" и "народное ополчение" без каких-либо указаний на то, что пророссийские незаконные вооруженные формирования находятся на оккупированной украинской территории.

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Более того, в новость указано, что "Киев сконцентрировал половину своих войск на Донбассе", а "напряжение в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

Радио и телевидение Черногории – государственная телекомпания Черногории. Канал осуществляет трансляцию из Подгорицы. Международную версию канала можно посмотреть через спутник. В состав RTCG входят Радио Черногории и Телевидение Черногории.

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Темы: ЛНРОРДЛОЧерногорияпропаганда
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