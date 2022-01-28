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Через ковід довелося відкласти кілька гучних справ у судах – ЦПК

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:31
Через ковід довелося відкласти кілька гучних справ у судах – ЦПК

Центр протидії корупції повідомляє, що через спалах коронавірусу в судах відклали низку резонансних справ.

Джерело: ЦПК

Деталі: Повідомляється, що засідання у справі нардепа Михайла Волинця перенесли через хворобу одного із суддів.

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Так само через COVID-19 довелося відкласти засідання в справах Роттердам+, колишнього судді Миколи Чауса, ексголови ДФС Романа Насірова, ексдепутатів Олександра Онищенка та Миколи Мартиненка.

Організація повідомляє, що хворіли як адвокати, так і судді.

Нагадаємо: 28 січня в Україні повідомили про рекордні майже 34,5 тисячі нових випадків коронавірусу.

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Українська правда
Теми: коронавірусЦПК
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