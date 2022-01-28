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Другий поспіль антирекорд: в Україні 34 408 випадків Covid за добу

П'ятниця, 28 січня 2022, 08:22
Динаміка епідемії, дашборд УП

За добу 27 січня в Україні зафіксували 34 408 випадків захворювання на Covid-19 – це максимальне значення за весь час пандемії.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Деталі: Попередній антирекорд було встановлено лише напередодні – 32 393 випадки

Зростає кількість госпіталізацій, але смертність залишається сталою. В цей четвер у лікарні поклали 3 342 особи, а померли 144 пацієнтів. 

Одужали 6 142 особи.

Серед 34,4 тисячі хворих – 5 341 дитина (15,5%) та 808 медпрацівників (2,3%).

Лідери за добовим приростом хворих: Івано-Франківська (2807), Львівська (2793), Одеська (2406) області, Київ (2384), а також Житомирська (1988) і Хмельницька (1865) області. 

Смертей минулої доби зареєстрували найбільше у Дніпропетровській (12) і Вінницькій (11) областях, а також у Києві, Запорізький та Львівській областях (по 10).

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили 3 980 610 разів. Зафіксовано 99 882 смерті і 3 608 094 одужання.

В Україні щеплено проти коронавірусу 15 278 387 людей. Із них першу дозу вакцини отримали 15 278 385 людей, дві дози – 14 576 722 людини, бустерну (третю) дозу – 296 099 людей, додаткову дозу – 15 626 людей. 

Нагадаємо: Головний санітарний лікар України Ігор Кузін прогнозував, що пік нової хвилі Covid припаде на лютий і буде характеризуватися більшим поширенням штаму Омікрон.

За новим прогнозом Кузіна, у лютому 2022 року на Covid-19 може захворіти близько 1 мільйона українців, а за день можуть інфікуватися по 59 тисяч людей.

Вчені прогнозують уже на початку лютого по 39 тисяч випадків на день у середньому.

Знати більше: Смертей стає менше, більше хворіють діти. Covid-прогноз в Україні

Втома, нежить, біль: які симптоми у Covid-штаму Омікрон?

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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