Из-за ковид пришлось отложить несколько громких дел в судах – ЦПК
Пятница, 28 января 2022, 11:31
Центр противодействия коррупции сообщает, что из-за вспышки коронавируса в судах отложен ряд резонансных дел.
Источник: ЦПК
Детали: Сообщается, что заседание по делу нардепа Михаила Волынца перенесли по болезни одного из судей.
Так же из-за COVID-19 пришлось отложить заседание по делам Роттердам+, бывшего судьи Николая Чауса, экспредседателя ГФС Романа Насирова, эксдепутатов Александра Онищенко и Николая Мартыненко.
Организация сообщает, что болели как адвокаты, так и судьи.
Напомним: 28 января в Украине сообщили о рекордных почти 34,5 тысячах новых случаев коронавируса.