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Из-за ковид пришлось отложить несколько громких дел в судах – ЦПК

Пятница, 28 января 2022, 10:31
Из-за ковид пришлось отложить несколько громких дел в судах – ЦПК

Центр противодействия коррупции сообщает, что из-за вспышки коронавируса в судах отложен ряд резонансных дел.

Источник: ЦПК

Детали: Сообщается, что заседание по делу нардепа Михаила Волынца перенесли по болезни одного из судей.

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Так же из-за COVID-19 пришлось отложить заседание по делам Роттердам+, бывшего судьи Николая Чауса, экспредседателя ГФС Романа Насирова, эксдепутатов Александра Онищенко и Николая Мартыненко.

Организация сообщает, что болели как адвокаты, так и судьи.

Напомним: 28 января в Украине сообщили о рекордных почти 34,5 тысячах новых случаев коронавируса.

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Темы: коронавирусЦПК
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