СБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Джерело: СБУ

Деталі: На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

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понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;

підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;

щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;

стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Що передувало: Силовики затримали і повідомили про підозру в тероризмі 47-річному громадянину Молдови, який спланував диверсії на території України. Суд арештував підозрюваного.