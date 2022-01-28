Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

П'ятниця, 28 січня 2022, 10:33
СБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом
фото СБУ

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Джерело: СБУ

Деталі: На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

Реклама:
  • понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
  • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
  • щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
  • стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Що передувало: Силовики затримали і повідомили про підозру в тероризмі 47-річному громадянину Молдови, який спланував диверсії на території України. Суд арештував підозрюваного.

Українська правда
Теми: СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
СБУ
Настоятель храму УПЦ МП на Житомирщині роздавав вірянам кремлівські "агітки" – СБУ
Коломойському вручили підозру
СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області 9 травня
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: