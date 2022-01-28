СБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом
П'ятниця, 28 січня 2022, 11:33
Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.
Джерело: СБУ
Деталі: На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:
- понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
- підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
- щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
- стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.
Що передувало: Силовики затримали і повідомили про підозру в тероризмі 47-річному громадянину Молдови, який спланував диверсії на території України. Суд арештував підозрюваного.
Українська правда