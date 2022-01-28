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СБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:33
фото СБУ

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності затриманого раніше агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Джерело: СБУ

Деталі: На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

  • понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
  • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
  • щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
  • стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини.

Що передувало: Силовики затримали і повідомили про підозру в тероризмі 47-річному громадянину Молдови, який спланував диверсії на території України. Суд арештував підозрюваного.

Українська правда
Теми: СБУ
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