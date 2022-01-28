СБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности задержанного ранее агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе.

Источник: СБУ

Детали: На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

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изуродовании памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;

поджоге офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;

о сотрудничестве с российской разведкой и навыках стрельбы из гранатомета;

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о планировании серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

Что предшествовало: Силовики задержали и сообщили о подозрении в терроризме 47-летнему гражданину Молдовы, спланировавшему диверсии на территории Украины. Суд арестовал подозреваемого.