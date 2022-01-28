Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що українська влада не контролює велику кількість військовослужбовців, як перебувають біля лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Я не виключаю, що дехто хотів би спровокувати військові дії. І київський режим не контролює величезну кількість військовослужбовців".

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"За даними Заходу навіть, на мою думку, близько 100 тисяч на лінії дотику. І київський режим більшу частину цих озброєних людей не контролює".

Деталі: Також Лаврова обурили нещодавно прийнятий законопроєкт, який розширив права добровольчих батальйонів.

Пряма мова: "Їм (батальйонам територіальної оборони – ред.) роздають уже ПЗРК – ця інформація, яка активно крутиться у ЗМІ. Їх закликають приносити з собою мисливські рушниці, бо на всіх не вистачить ПЗРК. Це просто такий мілітаристський психоз".

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