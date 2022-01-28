Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців

П'ятниця, 28 січня 2022, 11:59
Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців
Фото: Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що українська влада не контролює велику кількість військовослужбовців, як перебувають біля лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Я не виключаю, що дехто хотів би спровокувати військові дії. І київський режим не контролює величезну кількість військовослужбовців".

Реклама:

"За даними Заходу навіть, на мою думку, близько 100 тисяч на лінії дотику. І київський режим більшу частину цих озброєних людей не контролює".

Деталі: Також Лаврова обурили нещодавно прийнятий законопроєкт, який розширив права добровольчих батальйонів.  

Пряма мова: "Їм (батальйонам територіальної оборони – ред.) роздають уже ПЗРК – ця інформація, яка активно крутиться у ЗМІ. Їх закликають приносити з собою мисливські рушниці, бо на всіх не вистачить ПЗРК. Це просто такий мілітаристський психоз".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати ПТРК і ПЗРК.

Теми: Лавровзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Лавров
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
ПАР просила прислати на саміт Лаврова замість Путіна
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: