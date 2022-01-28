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Лаврову не сподобалось рішення Верховної Ради про ПЗРК для добровольців

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:59
Фото: Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що українська влада не контролює велику кількість військовослужбовців, як перебувають біля лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Лаврова

Пряма мова Лаврова: "Я не виключаю, що дехто хотів би спровокувати військові дії. І київський режим не контролює величезну кількість військовослужбовців".

"За даними Заходу навіть, на мою думку, близько 100 тисяч на лінії дотику. І київський режим більшу частину цих озброєних людей не контролює".

Деталі: Також Лаврова обурили нещодавно прийнятий законопроєкт, який розширив права добровольчих батальйонів.  

Пряма мова: "Їм (батальйонам територіальної оборони – ред.) роздають уже ПЗРК – ця інформація, яка активно крутиться у ЗМІ. Їх закликають приносити з собою мисливські рушниці, бо на всіх не вистачить ПЗРК. Це просто такий мілітаристський психоз".

Передісторія:

  • 27 січня Верховна Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє членам добровольчих загонів територіальної оборони використовувати ПТРК і ПЗРК.

Теми: Лавровзброя
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