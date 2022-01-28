Лаврову не понравилось решение Верховной Рады о ПЗРК для добровольцев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти не контролируют большое количество военнослужащих, которые находятся у линии разграничения на Донбассе.

Источник: российский "Интерфакс", цитирующий Лаврова

Прямая речь Лаврова: " Я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия. И киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих".

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"По данным Запада даже, по-моему, около 100 тысяч на линии соприкосновения. И киевский режим большую часть из этих вооруженных людей не контролирует".

Детали: Также Лаврова возмутил недавно принятый законопроект, расширивший права добровольческих батальонов.

Прямая речь: "Им (батальонам территориальной обороны – ред.) раздают уже ПЗРК - эта информация, которая активно крутится в СМИ. Их призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто такой милитаристский психоз".

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Предыстория:

27 января Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий членам добровольческих батальонов территориальной обороны использовать ПТРК и ПЗРК.