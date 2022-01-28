У Росії різко зросла кількість заражень Covid
П'ятниця, 28 січня 2022, 12:10
За офіційними даними Росії за 27 січня виявили 98 040 нових випадків захворювання на коронавірус. Це новий рекорд початку пандемії;
Джерело: дані МОЗ РФ
Деталі: Померли в країні 673 особи.
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Кількість госпіталізацій у РФ становило 14 046 осіб і збільшилася у порівнянні з попередньою добою майже на 10%.
Кількість захворілих на ковід дітей у Росії збільшилася приблизно в 14 разів за останні два тижні, заявили в НДІ.
Нагадаємо: Днем раніше в Росії фіксували 88 тисяч нових хворих.
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Українська правда