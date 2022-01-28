В России резко возросло количество заражений Covid

По официальным данным России за 27 января выявили 98 040 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии;

Источник: данные Минздрава РФ

Детали: Умерли в стране 673 человека.

Количество госпитализаций в РФ составило 14 046 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками почти на 10%.

Количество заболевших ковидом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели, заявили в НИИ.