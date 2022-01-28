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Заступник Кличка відмовився давати показання на допиті - прокуратура

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:11
Микола Поворозник. фото з Facebook політика

Підозрюваний у службовій недбалості перший заступник голови КМДА Микола Поворозник на допиті в прокуратурі відмовився давати показання, посилаючись на право, гарантоване Конституцією.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: 28 січня слідство планувало допитати Поворозника щодо фактичних обставин інкримінованого йому злочину у справі про ділянку землі, виділену Апарату РНБО, на якій наразі облаштовано сквер. Проте, посилаючись на ст. 63 Конституції Украіни, підозрюваний відмовився надавати показання.

Максимець пояснює, що в такому випадку Кримінальний процесуальний кодекс зобов’язує особу, яка проводить допит, одразу його зупинити.

Пряма мова: "Хочу наголосити, що прокуратура не виступає ні за ні проти будівництва чи скверу. Це взагалі не є предметом досудового розслідування. Розслідується виключно службовий злочин, який стосується прийняття службовою особою протиправного рішення.

Що стосується суті самого розпорядження, підписаного у травні 2019 року. У ньому, зокрема, вказано - припинити право користування земельною ділянкою апарату РНБО та включити її до земель запасу житлової та громадської забудови (що використовуються для розміщення громадських будівель і споруд та інших об'єктів загального користування).

Питання облаштування скверу на цій території столична влада активізувала лише у червні 2021 року після того, як її представники були викликані на допити по цій справі. Якщо буквально - то на третій день після допиту основного фігуранта".

Деталі: Сам же Поворозник поділився у Facebook фото на ганку прокуратури, заявивши, що "виконує свої процесуальні обов’язки в повній мірі" та запевнив, що "відстоюватиме інтереси киян і захищатиме сквер на Сирці".

Передісторія: 

  • 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки. Йдеться про виділення Апарату РНБО землі під будівництво, яке не було здійснено. У 2019 році столична влада позбавила апарат права на цю землю і облаштувала там сквер.
  • За даними слідства, рішенням, яке підписав Поворозник, Апарату РНБО завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень.
  • Поворозник вважає вручення йому підозри в службовій недбалості продовженням політичного тиску на столичну владу. Прокуратура заперечує політичний підтекст.

Валентина Романенко, УП
Теми: КиївКМДАпрокуратура
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