Заместитель Кличко отказался давать показания на допросе – прокуратура

Подозреваемый в служебной халатности первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на допросе в прокуратуре отказался давать показания, ссылаясь на право, гарантированное Конституцией.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: 28 января следствие планировало допросить Поворозника о фактических обстоятельствах инкриминируемого ему преступления по делу об участке земли, выделенном Аппарату СНБО, на котором сейчас обустроен сквер. Однако, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины подозреваемый отказался предоставлять показания.

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Максимец объясняет, что в таком случае Уголовный процессуальный кодекс обязывает лицо, проводящее допрос, сразу его остановить.

Прямая речь: "Хочу подчеркнуть, что прокуратура не выступает ни за ни против строительства или сквера. Это вообще не является предметом досудебного расследования. Расследуется исключительно служебное преступление, касающееся принятия должностным лицом противоправного решения".

Что касается существа самого распоряжения, подписанного в мае 2019 года. В нем, в частности, указано – прекратить право пользования земельным участком аппарата СНБО и отнести его к землям запаса жилой и общественной застройки (используемых для размещения общественных зданий и сооружений и других объектов общего пользования).

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Вопрос обустройства сквера на этой территории столичные власти активизировали только в июне 2021 года после того, как их представители были вызваны на допросы по этому делу. Если буквально – то на третий день после допроса основного фигуранта".

Детали: Сам же Поворозник поделился в Facebook фото на крыльце прокуратуры, заявив, что "выполняет свои процессуальные обязанности в полной мере" и заверил, что "будет отстаивать интересы киевлян и будет защищать сквер на Сырце".

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