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В ОП заявили, що повідомлення про суперечку Байдена і Зеленського тільки "підживлюють напругу"

П'ятниця, 28 січня 2022, 13:43
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повідомлення щодо розмови президентів США і України з посиланням на анонімні джерела "повністю розходяться з фактами".

Джерело: коментар Подоляка "Українській правді" щодо повідомлення CNN про суперечку між Джо Байденом і Володимиром Зеленським

Пряма мова Подоляка: "Одразу після розмови президентів були опубліковані офіційні повідомлення про зміст розмови. Одразу після появи перших неправдивих описів розмови президентів були опубліковані і офіційні спростування таких описів. Це факти.

На жаль, майже щоденно з посиланням на анонімні джерела з'являються повідомлення, які повністю розходяться з реальністю. Що безумовно є проявом різних інформаційно-пропагандистських війн.

Саме такі фейки і є одним з основних підживлювачів напруги, вони підштовхують війну як ідею. Насправді, розмова президентів Зеленського і Байдена була дуже конструктивною, діловою, вона стосувалася конкретних практичних речей".

Передісторія:

  • Канал CNN повідомив, спираючись на інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденОфіс президента
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