Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В ОП заявили, що повідомлення про суперечку Байдена і Зеленського тільки "підживлюють напругу"

П'ятниця, 28 січня 2022, 12:43
В ОП заявили, що повідомлення про суперечку Байдена і Зеленського тільки підживлюють напругу
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повідомлення щодо розмови президентів США і України з посиланням на анонімні джерела "повністю розходяться з фактами".

Джерело: коментар Подоляка "Українській правді" щодо повідомлення CNN про суперечку між Джо Байденом і Володимиром Зеленським

Пряма мова Подоляка: "Одразу після розмови президентів були опубліковані офіційні повідомлення про зміст розмови. Одразу після появи перших неправдивих описів розмови президентів були опубліковані і офіційні спростування таких описів. Це факти.

Реклама:

На жаль, майже щоденно з посиланням на анонімні джерела з'являються повідомлення, які повністю розходяться з реальністю. Що безумовно є проявом різних інформаційно-пропагандистських війн.

Саме такі фейки і є одним з основних підживлювачів напруги, вони підштовхують війну як ідею. Насправді, розмова президентів Зеленського і Байдена була дуже конструктивною, діловою, вона стосувалася конкретних практичних речей".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Канал CNN повідомив, спираючись на інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.

Українська правда
Теми: ЗеленськийБайденОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: