В ОП заявили, що повідомлення про суперечку Байдена і Зеленського тільки "підживлюють напругу"
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повідомлення щодо розмови президентів США і України з посиланням на анонімні джерела "повністю розходяться з фактами".
Джерело: коментар Подоляка "Українській правді" щодо повідомлення CNN про суперечку між Джо Байденом і Володимиром Зеленським
Пряма мова Подоляка: "Одразу після розмови президентів були опубліковані офіційні повідомлення про зміст розмови. Одразу після появи перших неправдивих описів розмови президентів були опубліковані і офіційні спростування таких описів. Це факти.
На жаль, майже щоденно з посиланням на анонімні джерела з'являються повідомлення, які повністю розходяться з реальністю. Що безумовно є проявом різних інформаційно-пропагандистських війн.
Саме такі фейки і є одним з основних підживлювачів напруги, вони підштовхують війну як ідею. Насправді, розмова президентів Зеленського і Байдена була дуже конструктивною, діловою, вона стосувалася конкретних практичних речей".
Передісторія:
- Канал CNN повідомив, спираючись на інформацією від анонімного "українського посадовця високого рівня", що президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.