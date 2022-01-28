В ОП заявили, що повідомлення про суперечку Байдена і Зеленського тільки "підживлюють напругу"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що повідомлення щодо розмови президентів США і України з посиланням на анонімні джерела "повністю розходяться з фактами".

Джерело: коментар Подоляка "Українській правді" щодо повідомлення CNN про суперечку між Джо Байденом і Володимиром Зеленським

Пряма мова Подоляка: "Одразу після розмови президентів були опубліковані офіційні повідомлення про зміст розмови. Одразу після появи перших неправдивих описів розмови президентів були опубліковані і офіційні спростування таких описів. Це факти.

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На жаль, майже щоденно з посиланням на анонімні джерела з'являються повідомлення, які повністю розходяться з реальністю. Що безумовно є проявом різних інформаційно-пропагандистських війн.

Саме такі фейки і є одним з основних підживлювачів напруги, вони підштовхують війну як ідею. Насправді, розмова президентів Зеленського і Байдена була дуже конструктивною, діловою, вона стосувалася конкретних практичних речей".

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