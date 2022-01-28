Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОП заявили, что сообщения о споре Байдена и Зеленского только "подпитывают напряжение"

Пятница, 28 января 2022, 12:43
В ОП заявили, что сообщения о споре Байдена и Зеленского только подпитывают напряжение
Фото: пресс-служба президента Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сообщения о разговоре президентов США и Украины со ссылкой на анонимные источники "полностью расходятся с фактами".

Источник: Подоляк в комментарии "Украинской правде" по поводу сообщения CNN о споре между Джо Байденом и Владимиром Зеленским

Прямая речь Подоляка: "Сразу после разговора президентов были опубликованы официальные сообщения о содержании разговора. Сразу же после появления первых ложных описаний разговора президентов были опубликованы и официальные опровержения таких описаний. Это факты.

Реклама:

К сожалению, почти ежедневно со ссылкой на анонимные источники появляются сообщения, полностью расходящиеся с реальностью. Что, безусловно, является проявлением различных информационно-пропагандистских войн.

Именно такие фейки и являются одним из основных питателей напряжения, они подталкивают войну как идею. На самом деле, разговор президентов Зеленского и Байдена был очень конструктивным, деловым, он касался конкретных практических вещей".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Канал CNN сообщил, опираясь на информацию от анонимного "украинского должностного лица высокого уровня", что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поспорили о том, насколько серьезна угроза российского вторжения.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: