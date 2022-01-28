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Путін відправив медичні підрозділи на кордон з Україною – ЗМІ

П'ятниця, 28 січня 2022, 14:31
фото: міноборони рф

За словами The Wall Street Journal, західні посадовці оборонних відомств впевнені, що Росія "завершила останні приготування до вторгнення в Україну", надіславши на кордон медичні підрозділи.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Також зазначається, що Москва досягнула рівня готовності, "якого не було ніколи".

У статті йдеться, що ці кроки не означають, що напад обов'язково буде, проте вони є передумовами для бойових дій та викликали інтенсивні дебати серед західних союзників щодо намірів президента Росії Володимира Путіна.

Також зазначається, що "американські та європейські союзники, особливо Німеччина та Франція, роблять різні висновки на основі однакових розвідданих".

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на кордоні з Україною Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж було у грудні. 

Теми: ПутінРосіявійнаСША
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