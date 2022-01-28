Резніков розповів, як зросла кількість військ Росії біля кордону з грудня 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на кордоні з Україною Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж було у грудні.

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі.

Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію".

Деталі: За словами Резнікова, такі повідомлення – це засіб тиску, при чому "не тільки і не стільки на Україну".

Міністр оборони також зазначив, що є відмінності у цифрах різних розвідок про сили РФ біля кордонів України, і вони пов'язані "з відстанню і трактуванням цієї відстані": хтось вказує відстані до 200 км від кордону, як Україна, а хтось – до 400 км.

Пряма мова: "На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тисячі осіб, з авіаційною та морською компонентою це було близько 110 тисяч.

Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою – це близько 130 тисяч осіб.

У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тисяч осіб. Отже, кількість тоді і зараз можна співмірна. Неспівмірна реакція".

Деталі: Резніков додав, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

Але в українських військових вже є сучасні протитанкові засоби – це "Стугна", Корсар, Джавелін, NLAW, і їх кількість "на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней".

Міністр заявив, що кількість військової допомоги він озвучити не може, вона "Більш оптимістична, ніж те, що лунало у ЗМІ".

Резніков згадав, що 6 великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів РФ увійшли до Середземного моря – і можуть увійти в Чорне море.

"Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту, і ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту США", – заявив міністр.

Він додав, що військові прораховують усі можливі сценарії, тому будь-які прогнози щодо термінів ескалації – це лише варіанти розвитку подій.

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