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Резніков розповів, як зросла кількість військ Росії біля кордону з грудня 

П'ятниця, 28 січня 2022, 09:49
Резніков розповів, як зросла кількість військ Росії біля кордону з грудня 
Олексій Резніков, ілюстративне фото Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що на кордоні з Україною Росія розмістила близько 112 тисяч військових, а разом із морською та авіаційною компонентою – близько 130 тисяч, що на 20 тисяч більше, ніж було у грудні. 

Джерело: Резніков у Верховній Раді під час години уряду

Пряма мова: "Станом на зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які би помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні минулого року перед Великоднем. Єдина відмінність у військовому плані, за якою ми уважно стежимо, це ситуація у Білорусі. 

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Що кардинально відрізняється – це інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію".

Деталі: За словами Резнікова, такі повідомлення – це засіб тиску, при чому "не тільки і не стільки на Україну".

Міністр оборони також зазначив, що є відмінності у цифрах різних розвідок про сили РФ біля кордонів України, і вони пов'язані "з відстанню і трактуванням цієї відстані": хтось вказує відстані до 200 км від кордону, як Україна, а хтось – до 400 км. 

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Пряма мова: "На початку грудня ми спостерігали за 41 батальйонно-тактичною групою та іншими підрозділами російської армії, які нараховували 94 тисячі осіб, з авіаційною та морською компонентою це було близько 110 тисяч. 

Зараз ми спостерігаємо за частинами, які нараховують близько 112 тисяч осіб, а з морською та авіаційною компонентою – це близько 130 тисяч осіб. 

У квітні минулого року бойовий компонент, який стягувала Росія, становив 126 тисяч осіб. Отже, кількість тоді і зараз можна співмірна. Неспівмірна реакція".

Деталі: Резніков додав, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

Але в українських військових вже є сучасні протитанкові засоби – це "Стугна", Корсар, Джавелін, NLAW, і їх кількість "на порядок більша, ніж кількість потенційних мішеней".

Міністр заявив, що кількість військової допомоги він озвучити не може, вона "Більш оптимістична, ніж те, що лунало у ЗМІ".

Резніков згадав, що 6 великих десантних кораблів із Північного та Балтійського флотів РФ увійшли до Середземного моря – і можуть увійти в Чорне море.

"Ми знаємо, які підрозділи морської піхоти знаходяться у них на борту, і ще краще про це знає авіаносна група Військово-морського флоту США", – заявив міністр. 

Він додав, що військові прораховують усі можливі сценарії, тому будь-які прогнози щодо термінів ескалації – це лише варіанти розвитку подій. 

Передісторія:

  • Із кінця жовтня західні ЗМІ та розвідки повідомляють про нарощування військової міці Росією біля кордонів України та перекидання техніки й бійців навіть із Далекого Сходу під приводом військових навчань Білорусі та Росії.
  • За даними української розвідки, станом на початок листопада 2021 року біля кордонів України та її окупованих територій було зосереджено близько 90 тисяч військових.
  • Американська розвідка прогнозувала, що Кремль планує наступ на Україну на кількох фронтах на початку 2022 року за участі до 175 тисяч військовослужбовців.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припускав, що атака може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки на сході, в Одесі та Маріуполі, а також з півночі – від Білорусі.
  • Спочатку розвідки вважали найімовірнішим часом нападу кінець січня, тепер ідеться про лютий. У Держдепі США вважають, що на плани президента РФ Володимира Путіна могло вплинути прохання лідера Китаю Сі Цзіньпіна не атакувати Україну під час зимових Олімпійських ігор, які відбудуться у КНР 4-20 лютого.

Олена Рощенко, УП
Теми: РосіявійнаРезніковВерховна Рада
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