Путин отправил медицинские подразделения на границу с Украиной – СМИ

По словам The Wall Street Journal, западные чиновники оборонных ведомств уверены, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Также отмечается, что Москва достигла уровня готовности, "которого не было никогда".

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В статье говорится, что эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, однако они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина.

Также отмечается, что "американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных".

Напомним: Министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре.