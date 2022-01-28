Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путин отправил медицинские подразделения на границу с Украиной – СМИ

Пятница, 28 января 2022, 14:31
фото: минобороны рф

По словам The Wall Street Journal, западные чиновники оборонных ведомств уверены, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Также отмечается, что Москва достигла уровня готовности, "которого не было никогда".

В статье говорится, что эти шаги не означают, что нападение обязательно будет, однако они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные дебаты среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина.

Также отмечается, что "американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных".

Напомним: Министр обороны Алексей Резников заявил, что на границе с Украиной Россия разместила около 112 тысяч военных, а вместе с морским и авиационным компонентом – около 130 тысяч, что на 20 тысяч больше, чем в декабре.

Темы: ПутинРосcиявойнаСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки

Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР

Данилов: В случае вторжения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек

фотоВ Украину из США прибыло 84 тонны патронов разного калибра – Резников

Футзал: Украина проходит в полуфинал Евро впервые за 17 лет

Еврокомиссия 1 февраля утвердит решение о 1,2 млрд евро макрофина для Украины

Все новости...
Путин
В Кремле много больных коронавирусом
Иван Семесюк: Мы все долбой* бы поголовно. Но у нас в сердцах горит огонек свободы
Запрет криптовалют в РФ: стала известна позиция Путина – СМИ
Последние новости
08:55
В США готовы пакеты санкций против российских элит и членов их семей
08:51
Британия подготовила "самым жесткий режим санкций" против России
08:22
Covid в Украине: 30 768 больных и 192 умерших за сутки
08:00
Главные новости понедельника и ночи: экс-полицейский и провокации, Порошенко в ГБР
07:50
Ковид-вакцину Pfizer для детей до 5 лет могут одобрить в феврале – СМИ
07:02
В Индии и США – более тысячи смертей от Covid в сутки
06:24
Госдеп обязал членов семей дипломатов США уехать из Беларуси
05:45
Наблюдатели ОБСЕ насчитали на Донбассе более 350 нарушений "тишины" за два дня
04:47
Трюдо получил положительный тест на Covid
03:49
Британия выделит £88 млн в поддержку энергонезависимости Украины
Все новости...