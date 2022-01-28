Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського

Правління Асоціації міст звернулося до президента Володимира Зеленського за захистом "конституційних прав місцевого самоврядування та мешканців громад від неправомірних дій правоохоронних органів".

Джерело: мер Києва, глава АМУ Віталій Кличко, якого цитує КМДА

Дослівно: "Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією.

Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства.

Такі порушення Конституції призводять до порушень конституційних прав усіх мешканців громад".

Деталі: АМУ також спрямувала Генеральному прокурору докази "системних порушень правоохоронців".

Передісторія: