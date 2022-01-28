Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського

Правління Асоціації міст звернулося до президента Володимира Зеленського за захистом "конституційних прав місцевого самоврядування та мешканців громад від неправомірних дій правоохоронних органів".

Джерело: мер Києва, глава АМУ Віталій Кличко, якого цитує КМДА

Дослівно: "Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією.

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Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства.

Такі порушення Конституції призводять до порушень конституційних прав усіх мешканців громад".

Деталі: АМУ також спрямувала Генеральному прокурору докази "системних порушень правоохоронців".

Передісторія:

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