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Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:22
Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського
ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Правління Асоціації міст звернулося до президента Володимира Зеленського за захистом "конституційних прав місцевого самоврядування та мешканців громад від неправомірних дій правоохоронних органів".

Джерело: мер Києва, глава АМУ Віталій Кличко, якого цитує КМДА

Дослівно: "Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією.

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Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства.
Такі порушення Конституції призводять до порушень конституційних прав усіх мешканців громад".

Деталі: АМУ також спрямувала Генеральному прокурору докази "системних порушень правоохоронців".

Передісторія:                                            

ВІДЕО ДНЯ
  • 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки. Йдеться про виділення Апарату РНБО землі під будівництво, яке не було здійснено. У 2019 році столична влада позбавила апарат права на цю землю і облаштувала там сквер.
  • За даними слідства, рішенням, яке підписав Поворозник, Апарату РНБО завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень.
  • Поворозник на допиті в прокуратурі відмовився давати показання, посилаючись на право, гарантоване Конституцією.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоЗеленськийОфіс генпрокурора
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