Кличко разом з іншими мерами звернувся до Зеленського
Правління Асоціації міст звернулося до президента Володимира Зеленського за захистом "конституційних прав місцевого самоврядування та мешканців громад від неправомірних дій правоохоронних органів".
Джерело: мер Києва, глава АМУ Віталій Кличко, якого цитує КМДА
Дослівно: "Представники правоохоронних органів часто здійснюють свої повноваження щодо діяльності органів місцевого самоврядування з перевищенням меж, визначених законом та з порушенням процедур досудового слідства. При цьому деякі звинувачення ґрунтуються на доказах, одержаних незаконним шляхом або припущеннях, що прямо заборонено Конституцією.
Велика кількість кримінальних проваджень характеризується необґрунтованістю, багаторічною тривалістю розслідування, порушенням норм процесуального законодавства.
Такі порушення Конституції призводять до порушень конституційних прав усіх мешканців громад".
Деталі: АМУ також спрямувала Генеральному прокурору докази "системних порушень правоохоронців".
Передісторія:
- 25 січня першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки. Йдеться про виділення Апарату РНБО землі під будівництво, яке не було здійснено. У 2019 році столична влада позбавила апарат права на цю землю і облаштувала там сквер.
- За даними слідства, рішенням, яке підписав Поворозник, Апарату РНБО завдано шкоди на суму майже 48 млн гривень.
- Поворозник на допиті в прокуратурі відмовився давати показання, посилаючись на право, гарантоване Конституцією.