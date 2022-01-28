Кличко вместе с другими мэрами обратился к Зеленскому

Правление Ассоциации городов обратилось к президенту Владимиру Зеленскому за защитой "конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов".

Источник: мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко, которого цитирует КГГА

Дословно: "Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией.

Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства.

Такие нарушения Конституции приводят к нарушению конституционных прав всех жителей громад".

Детали: АГУ также направила Генеральному прокурору доказательства "системных нарушений правоохранителей".

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