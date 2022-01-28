Кличко вместе с другими мэрами обратился к Зеленскому

Правление Ассоциации городов обратилось к президенту Владимиру Зеленскому за защитой "конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов".

Источник: мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко, которого цитирует КГГА

Дословно: "Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией.

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Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства.

Такие нарушения Конституции приводят к нарушению конституционных прав всех жителей громад".

Детали: АГУ также направила Генеральному прокурору доказательства "системных нарушений правоохранителей".

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