Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кличко вместе с другими мэрами обратился к Зеленскому

Пятница, 28 января 2022, 15:22
Кличко вместе с другими мэрами обратился к Зеленскому
ФОТО: ДМИТРий ЛАРиН, УП

Правление Ассоциации городов обратилось к президенту Владимиру Зеленскому за защитой "конституционных прав местного самоуправления и жителей общин от неправомерных действий правоохранительных органов".

Источник: мэр Киева, глава АГУ Виталий Кличко, которого цитирует КГГА

Дословно: "Представители правоохранительных органов часто осуществляют свои полномочия по деятельности органов местного самоуправления с превышением границ, определенных законом и нарушением процедур досудебного следствия. При этом некоторые обвинения основываются на доказательствах, полученных незаконным путем или предположениях, прямо запрещенных Конституцией.

Реклама:

Большое количество уголовных производств характеризуется необоснованностью, многолетней продолжительностью расследования, нарушением норм процессуального законодательства.

Такие нарушения Конституции приводят к нарушению конституционных прав всех жителей громад".

Детали: АГУ также направила Генеральному прокурору доказательства "системных нарушений правоохранителей".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 25 января первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили подозрение по делу о земельном участке. Речь идет о выделении Аппарата СНБО земли под строительство, которое не было осуществлено. В 2019 году столичные власти лишили аппарат права на эту землю и обустроили там сквер.
  • По данным следствия, решением, подписанным Поворозником, Аппарату СНБО причинен ущерб на сумму почти 48 млн гривен.
  • Поворозник на допросе в прокуратуре отказался давать показания, ссылаясь на право, гарантированное Конституцией

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоЗеленскийОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Виталий Кличко
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
В Киеве кафе и рестораны будут работать дольше
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: