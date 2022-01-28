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Арахамия отреагировал на разоблачении депутата Кузьминых на взятке: сравнил с Порошенко

Пятница, 28 января 2022, 21:38

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание депутата Сергея Кузьминых после получения взятки, сравнив с делом пятого президента Петра Порошенка.

Источник: telegram-канал пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук с комментарием Арахамии

Прямая речь Арахамии: "Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ.

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых получил от команды огромный кредит доверия.

Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, имеющие на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилии и биографии. Прежние заслуги перед страной не есть и не должны быть амнистией ни для кого".

Детали: Арахамия добавил, что нынешний инцидент и работа детективов Национального антикоррупционного бюро по разоблачению преступления свидетельствует об их независимости от власти и эффективности.

Он приветствовал усилия "усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений".

Что было раньше: Вечером 28 января детективы НАБУ совместно с Государственным бюро расследований разоблачили народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых на получении взятки. Известно, что депутат причастен к злоупотреблениям на закупках медицинского оборудования.

Украинская правда
Темы: Арахамия Слуга народаНАБУкоррупция


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