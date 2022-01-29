Зеленський провів розмову з Макроном — обговорювали "нормандський формат"

Президент Володимир Зеленський телефоном обговорив з французьким президентом Еммануелем Макроном "нормандський формат".

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський та Макрон привітали активізацію роботи "нормандського формату" та зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в Парижі. Зазначається, що Зеленський відзначив особисту роль Макрона в організації зустрічі. Він також подякував лідеру Франції за тверду й послідовну підтримку України, суверенітету й територіальної цілісності.

Дослівно: "Сторони домовилися підтримувати взятий динамічний темп і прискорити наступну зустріч радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату".

Що передувало: 28 січня у Макрона була розмова з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої Путін наполягав на "прямому діалозі" Києва з Донецьком та Луганськом і на правовому оформленні "особливого статусу Донбасу" і підтвердив налаштування Росії працювати далі у "нормандському форматі" з урахуванням підсумків зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі 26 січня.

Нагадаємо: 7 січня Макрон анонсував нову "нормандську" зустріч у найближчі тижні - її проведення ініціюють Франція та Німеччина.