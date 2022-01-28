Зеленский провел разговор с Макроном — обсуждали "нормандский формат"

Президент Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским президентом Эммануэлем Макроном "нормандский формат".

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский и Макрон приветствовали активизацию работы "нормандского формата" и встречу политических советников лидеров "нормандской четверки" в Париже. Зеленский отметил личную роль Макрона в организации встречи. Он также поблагодарил лидера Франции за жесткую и последовательную поддержку Украины, суверенитета и территориальной целостности.

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Дословно: "Стороны договорились поддерживать взятый динамический темп и ускорить следующую встречу советников лидеров стран – участниц Нормандского формата".

Что предшествовало: 28 января у Макрона был разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого Путин настаивал на "прямом диалоге" Киева с Донецком и Луганском и на правовом оформлении "особого статуса Донбасса" и подтвердил настроение России работать дальше в "нормандском формате" с учетом итогов встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" в Париже 26 января.

Напомним: 7 января Макрон анонсировал новую "нормандскую" встречу в ближайшие недели – ее проведение инициируют Франция и Германия.