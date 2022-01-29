COVID-19 у світі: Понад 10 тисяч хворих померли

За добу 27 січня у світі зафіксували 3 410 102 випадки коронавірусу.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 522 300 хворих, у Франції – 353 503, в Бразилії – 257 239. Крім того, в Індії – 232 142 зараження, в Німеччині – 189 464.

Україна, де 34 408 випадків, на 23 місці у світі між Чехією та Румунією. У Європі Україна на 14 місці.

10 329 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником (144 смерті) Україна на 15 місці у світі і на 8 в Європі.

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Нагадаємо: 27 січня в Україні зафіксували 34 408 випадків захворювання на COVID-19 – це максимальне значення за весь час пандемії. У лікарні поклали 3 342 особи, однак одужали 6 142 особи.