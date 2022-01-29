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COVID-19 в мире: Более 10 тысяч больных умерли

Суббота, 29 января 2022, 05:15
ФОТО: GETTY IMAGES

За сутки 27 января в мире зафиксировали 3 410 102 случая коронавируса.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 522 300 больных, во Франции – 353 503, в Бразилии – 257 239. Кроме того, в Индии – 232 142 заражения, в Германии – 189 464.

Украина, где 34408 случаев, на 23 месте в мире между Чехией и Румынией. В Европе Украина находится на 14 месте.

10 329 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю (144 смерти) Украина на 15 месте в мире и 8 в Европе.

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Напомним: 27 января в Украине зафиксировали 34 408 случаев заболевания COVID-19 – это максимальное значение за все время пандемии. В больницы положили 3 342 человека, однако выздоровели 6 142 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус


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