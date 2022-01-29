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Львівщина посилює карантин

Субота, 29 січня 2022, 05:12
Львівщина посилює карантин
ФОТО: GETTY IMAGES

З 31 січня у Львівській області посилюють карантинні обмеження.

Джерело: Львівська ОДА

Деталі: Зазначається, що обласна комісії ТЕБ і НС заборонила роботу ринків, крім продовольчих, та заборонила приймати клієнтів:

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У закладах громадського харчування (барах, ресторанах, кафе тощо, водночас можна здійснювати доставку і замовлення на виніс),  спортзалах, басейнах (крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за дотримання протиепідемічних заходів). Відвідати ці заклади, ринки можна за наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) негативного результату ПЛР-тесту, проведеного не менш як за 72 години експрес-тесту, зеленого COVID-сертифікату або сертифікату про одужання.

Також заборонено приймати клієнтів у розважальних закладах та проводити всіх масові  заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів професійних спортивних клубів без глядачів, за дотримання протиепідемічних заходів і контролю стану здоров’я. Ці обмеження не застосовуються за наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів) зелених ковід-сертифікатів та негативного ПЛР-тесту, проведеного не більш як за 72 години, або експрес-тесту (не більш як за 48 годин).

Нагадаємо: Станом на 27 січня Львівська область була серед лідерів за добовим приростом хворих після Івано-Франківщини.

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Теми: Львівщинакоронавірускарантин
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