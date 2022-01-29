Львовская область усиливает карантин

С 31 января во Львовской области ужесточаются карантинные ограничения.

Источник: Львовская ОГА

Детали: Отмечается, что областная комиссия ТЭБ и ЧС запретила работу рынков, кроме продовольственных, и запретила принимать клиентов в заведениях общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т.д., одновременно с тем можно осуществлять доставку и заказ на вынос), спортзалах, бассейнах (кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при соблюдении противоэпидемических мер). Посетить эти заведения, рынки можно при наличии у всех участников (посетителей, пользователей) отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не менее чем за 72 часа экспресс-теста, зеленого COVID-сертификата или сертификата о выздоровлении.

Также запрещено принимать клиентов в развлекательных заведениях и проводить все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей профессиональных спортивных клубов без зрителей, при соблюдении противоэпидемических мер и контроля состояния здоровья. Эти ограничения не применяются при наличии у всех участников (посетителей, пользователей) зеленых ковид-сертификатов и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 72 часа, или экспресс-теста (не более чем за 48 часов).

Напомним: По состоянию на 27 января Львовская область была среди лидеров по суточному приросту больных после Ивано-Франковщины.