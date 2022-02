Тихановську знову висунули на Нобелівську премію миру

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську номінували на Нобелівську премію миру у 2022 році.

Джерело: соратник Тихановської Франак Вячорка у Twitter, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що Тихановську номінували норвезькі парламентарі - Вервік Булестад (керівник Християнсько-Демократичної партії) і Харек Елвенес (Консервативна партія Норвегії) - за те, що Тихановська є "символом боротьби білоруських громадян за свою свободу, що триває".

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4