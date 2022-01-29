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Тихановську знову висунули на Нобелівську премію миру

Субота, 29 січня 2022, 07:10
ФОТО: GETTY IMAGES

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську номінували  на Нобелівську премію миру у 2022 році.

Джерело: соратник Тихановської Франак Вячорка у Twitter, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що Тихановську номінували норвезькі парламентарі - Вервік Булестад (керівник Християнсько-Демократичної партії) і Харек Елвенес (Консервативна партія Норвегії) - за те, що Тихановська  є "символом боротьби білоруських громадян за свою свободу, що триває".

Що передувало: У 2021 році Тихановську  вже висували претендентом на здобуття Нобелівської премії миру – її висунув президент Литви Гітанас Науседа. Однак, минулоріч премію отримали Марія Рессі та Дмитро Муратов  за боротьбу за свободу вираження поглядів на Філіппінах та в Росії.

Теми: ТихановськаНобелівська преміяБілорусь
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