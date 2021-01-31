Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.

Джерело: агентство Baltic News Service. Тихановська в Twitter. Reuters з посиланням на два джерела

Деталі: Першим про це повідомило агентство Reuters, пізніше Baltic News Service підтвердило в уряді Литви висунення Тихановської на Нобелівську премію миру, заявки на яку приймаються до 31 січня.

За інформацією одного з джерел Reuters, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, щоб продемонструвати підтримку білоруського демократичного руху і вимоги про проведення вільних виборів.

UPD: Тихановська в Twitter подякувала президенту Литви за висунення її на премію миру.

Пряма мова: "Неймовірний момент! Дякую президенту Науседі за висунення мене і всього народу Білорусі на Нобелівську премію миру. Це великий вираз солідарності з Білоруссю і визнання нашої мирної боротьби за свободу, яка надихає весь світ з серпня минулого року".

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Довідка: Щороку Нобелівський комітет отримує сотні пропозицій. Імена запропонованих кандидатів тримаються в секреті протягом п'ятдесяти років, але особи, які висувають кандидатів, мають право публічно розкрити свій вибір.

Нобелівську премії миру 2020 року присудили Всесвітній продовольчій програмі ООН, яка за 60 років свого існування стала найбільшою в світі організацією, що веде боротьбу проти голоду на планеті.

У 2019 році Нобелівську премію миру присудили прем’єр-міністру Ефіопії Абійю Ахмеду. Прем’єр Ефіопії допоміг покласти край 20-річній війні між Ефіопією і Еритреєю. Він разом із президентом Еритреї розробив принципи мирної угоди, яка припинила конфлікт між країнами.

Ахмед запропонував ліберальні реформи для Ефіопії і звільнив тисячі опозиційних активістів із в’язниць. Ефіопія та Ерітрея відновили дипломатичні відносини, повідкривали посольства та відновили авіасполучення.

Що передувало:

19 січня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення в Білорусь для неї та інших лідерів демократичних сил.

Торік 18 жовтня норвезький депутат від християнсько-демократичної партії Гейр Тоскедал висунув на здобуття Нобелівської премії миру 2021 року білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало.

30 січня депутат парламенту Норвегії Петтер Ейде висунув рух за громадянські права Black Lives Matter (BLM) на здобуття Нобелівської премії миру.

16 грудня Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали цьогорічну премію Європаламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.

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