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Тихановскую снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Суббота, 29 января 2022, 06:10
Тихановскую снова выдвинули на Нобелевскую премию мира
ФОТО: GETTY IMAGES

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская номинирована на Нобелевскую премию мира в 2022 году.

Источник: соратник Тихановской Франак Вячорка в Twitter, "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что Тихановскую номинировали норвежские парламентарии - Вервик Булестад (руководитель Христианско-демократической партии) и Харек Элвенес (Консервативная партия Норвегии) ​​- за то, что Тихановская является "символом борьбы белорусских граждан за свою свободу, которая продолжается".

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Что предшествовало: В 2021 году Тихановскую уже выдвигали претендентом на получение Нобелевской премии мира – ее выдвинул президент Литвы Гитанас Науседа. Однако в прошлом году премию получили Мария Рэсси и Дмитрий Муратов за борьбу за свободу выражения взглядов на Филиппинах и в России.

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Темы: ТихановскаяНобелевская премияБеларусь
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