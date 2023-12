Тихановскую снова выдвинули на Нобелевскую премию мира

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская номинирована на Нобелевскую премию мира в 2022 году.

Источник: соратник Тихановской Франак Вячорка в Twitter, "Интерфакс-Украина"

Детали: Отмечается, что Тихановскую номинировали норвежские парламентарии - Вервик Булестад (руководитель Христианско-демократической партии) и Харек Элвенес (Консервативная партия Норвегии) ​​- за то, что Тихановская является "символом борьбы белорусских граждан за свою свободу, которая продолжается".

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4