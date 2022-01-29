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Друга делегація конгресменів США заявила про двопартійну підтримку України

Субота, 29 січня 2022, 09:05
Getty Images

У Конгресі США існує непохитна двопартійна підтримка територіальної цілісності України на фоні агресивної політики Російської Федерації.

Джерело: конгресмен Марк Грін, який очолює республіканську частину двопартійної делегації Палати представників Конгресу США, що прибула з візитом до Києва, передає Укрінформ

Пряма мова: "Республіканці, яких я очолюю в цій (двопартійній – ред.) делегації, займають тверду позицію, єдину з нашими колегами з іншої партії, щодо підтримки України та мирного розв’язання кризи".

"Я говорю від імені присутніх тут та, я впевнений, багатьох інших республіканців. Коли хтось висуває війська до кордонів члена НАТО, в Білорусь, це змінює розклад. Йдеться взагалі про інший рівень (загрози - ред.). В нас є зобов’язання перед цими країнами відповідно до статті 5 (Статуту ООН – ред.). І ми не ігноруватимемо це".

Деталі: Звертаючись до президента РФ Володимира Путіна, Грін підкреслив: "Містер Путін, ви об’єднали НАТО, ви об’єднали ЄС, ви об’єднали багатьох у всьому світі і ви об'єднали Конгрес США – демократів і республіканців – усі приїхали сюди (в Україну - ред.) у двопартійному форматі, щоб проявити солідарність".

Довідка: Делегація конгресменів на чолі з головою Комітету у закордонних справах Палати представників США Ґреґорі Міксом прибула в Україну в четвер для проведення зустрічей із представниками влади та громадянського суспільства. До складу делегації американських конгресменів входять представники обох партій. Серед них конгресмени Девід Сіцилліне, Амі Бера, Колін Оллред, Кріссі Хулахан, Том Маліновські, Сара Джейкобс, Марк Грін, Август Флюгер, Мікі Шеріл і Вікторія Спарц.

17 січня Київ відвідала делегація Конгресу США у складі сенаторів- республіканців Роба Портмана, Кевіна Крамера, Роджера Вікера та сенаторів-демократів Кріса Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар і Річарда Блюменталя.

Теми: США
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