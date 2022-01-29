Вторая делегация конгрессменов США заявила о двухпартийной поддержке Украины

В Конгрессе США существует непоколебимая двухпартийная поддержка территориальной целостности Украины на фоне агрессивной политики Российской Федерации.

Источник: конгрессмен Марк Грин, возглавляющий республиканскую часть двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США, прибывшей с визитом в Киев, передает Укринформ

Прямая речь: "Республиканцы, которых я возглавляю в этой (двухпартийной – ред.) делегации, занимают твердую позицию, единую с нашими коллегами из другой партии, по поддержке Украины и мирному разрешению кризиса".

"Я говорю от имени присутствующих здесь и, я уверен, многих других республиканцев. Когда кто-то выдвигает войска к границам члена НАТО в Беларусь, это меняет расклад. Речь идет вообще о другом уровне (угрозы – ред.). У нас есть обязательства перед этими странами в соответствии со статьей 5 (Устав ООН – ред.). И мы не будем это игнорировать".

Детали: Обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, Грин подчеркнул: "Мистер Путин, вы объединили НАТО, вы объединили ЕС, вы объединили многих по всему миру и вы объединили Конгресс США – демократов и республиканцев – все приехали сюда (в Украину – ред.) в двухпартийном формате, чтобы проявить солидарность".

Справка: Делегация конгрессменов во главе с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксом прибыла в Украину в четверг для проведения встреч с представителями власти и гражданского общества. В состав делегации американских конгрессменов входят представители обеих партий. Среди них конгрессмены Дэвид Сициллине, Ами Бера, Колин Оллред, Крисси Хулахан, Том Малиновски, Сара Джейкобс, Марк Грин, Август Флюгер, Мики Шерил и Виктория Спарц.

17 января Киев посетила делегация Конгресса США в составе сенаторов-республиканцев Роба Портмана, Кевина Крамера, Роджера Викера и сенаторов-демократов Криса Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар и Ричарда Блюменталя.