Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве новый антирекорд: более 2400 случаев Covid

Суббота, 29 января 2022, 10:23
В Киеве новый антирекорд: более 2400 случаев Covid
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве снова антирекорд случаев коронавируса за сутки – 28 января обнаружили 2418 случаев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Умерли за сутки 7 больных.

Реклама:

Госпитализированы 83 больных коронавирусом и 110 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели – 2029 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (424), Дарницком (371) и Шевченковском (268) районах.

ВИДЕО ДНЯ

Среди новых больных – 1265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.

Среди жертв Covid – 3 женщины от 70 до 89 лет и 4 мужчины от 62 до 81 года.

Всего с начала пандемии в Киеве было выявлено 363 546 случаев коронавируса, умер 8481 человек, выздоровело 335 319 человек.

Что предшествовало: Накануне, за 27 января, в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за прошлый год.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Катерина Тищенко, УП
Темы: Киевкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Над Киевом ПВО уничтожила более 20 вражеских целей – КГВА
Ракетная атака на Киев: погибли два человека
В двух районах Киева зафиксированы падения обломков, возникли пожары
Последние новости
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
Все новости...
Реклама: