В Киеве новый антирекорд: более 2400 случаев Covid

В Киеве снова антирекорд случаев коронавируса за сутки – 28 января обнаружили 2418 случаев.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Умерли за сутки 7 больных.

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Госпитализированы 83 больных коронавирусом и 110 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Выздоровели – 2029 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (424), Дарницком (371) и Шевченковском (268) районах.

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Среди новых больных – 1265 женщин в возрасте от 18 до 98 лет, 735 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 197 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 221 мальчик от 3 месяцев до 17 лет.

Среди жертв Covid – 3 женщины от 70 до 89 лет и 4 мужчины от 62 до 81 года.

Всего с начала пандемии в Киеве было выявлено 363 546 случаев коронавируса, умер 8481 человек, выздоровело 335 319 человек.

Что предшествовало: Накануне, за 27 января, в Киеве зафиксировали 2 384 новых случая коронавируса – это было самое большое суточное количество больных за прошлый год.

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