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У Києві не виключають закриття всіх шкіл на карантин

Субота, 29 січня 2022, 11:44
Bloomberg via Getty Images

У Києві на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти, тоді як ще тиждень тому дистанційно навчалися 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Джерело: заступниця голови Київміськдержадміністрації Ганна Старостенко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти".

Деталі: За словами Старостенко, всього у Києві 425 шкіл, і наразі немає необхідності закривати всі школи одночасно.

"Ще на початку карантину ми довели до всіх закладів освіти спеціальний регламент роботи під час ковіду. Кожен директор школи має чітку інструкцію про те, як діяти у разі, якщо захворіли діти в класі, вчителі або інші працівники", - додала вона.

Старостенко не виключила закриття на карантин найближчим часом всіх шкіл через зростання захворюваності на Covid серед дітей.

"Ми не виключаємо такої можливості, тому що хворіє багато дітей у порівнянні з минулорічними сплесками епідемії. При середній заповненості ліжок у близько 17% ми бачимо, що показник дитячих госпіталізацій дещо вищий", - зазначила вона.

Що передувало: Минулої суботи, 22 січня, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв, що у Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

У столиці другий день поспіль фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків Covid. 

28 січня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні у дистанційному форматі працюють 4,7 тисяч шкіл, а учні 42 навчальних закладів перебувають на канікулах. 

Українська правда
Теми: Київосвітакарантинкоронавірус
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