Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві не виключають закриття всіх шкіл на карантин

Субота, 29 січня 2022, 10:44
У Києві не виключають закриття всіх шкіл на карантин
Bloomberg via Getty Images

У Києві на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти, тоді як ще тиждень тому дистанційно навчалися 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Джерело: заступниця голови Київміськдержадміністрації Ганна Старостенко в інтерв'ю Укрінформу

Пряма мова: "Наразі на дистанційний режим роботи переведено близько 70 закладів освіти".

Реклама:

Деталі: За словами Старостенко, всього у Києві 425 шкіл, і наразі немає необхідності закривати всі школи одночасно.

"Ще на початку карантину ми довели до всіх закладів освіти спеціальний регламент роботи під час ковіду. Кожен директор школи має чітку інструкцію про те, як діяти у разі, якщо захворіли діти в класі, вчителі або інші працівники", - додала вона.

Старостенко не виключила закриття на карантин найближчим часом всіх шкіл через зростання захворюваності на Covid серед дітей.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми не виключаємо такої можливості, тому що хворіє багато дітей у порівнянні з минулорічними сплесками епідемії. При середній заповненості ліжок у близько 17% ми бачимо, що показник дитячих госпіталізацій дещо вищий", - зазначила вона.

Що передувало: Минулої суботи, 22 січня, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв, що у Києві на дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

У столиці другий день поспіль фіксуються антирекорди за кількістю нових випадків Covid. 

28 січня міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні у дистанційному форматі працюють 4,7 тисяч шкіл, а учні 42 навчальних закладів перебувають на канікулах. 

Українська правда
Теми: Київосвітакарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Київ
Викладачка КПІ розповідала студентам про "9 років бомбили Донбас": постане перед судом
Над Києвом ППО знищила понад 20 ворожих цілей – КМВА
Ракетна атака на Київ: загинули двоє людей
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: