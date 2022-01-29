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В Киеве не исключают закрытия всех школ на карантин

Суббота, 29 января 2022, 11:44
Bloomberg via Getty Images

В Киеве на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений, тогда как еще неделю назад дистанционно обучались 2 школы и около тысячи классов в разных учебных заведениях.

Источник: зампредседателя Киевгорадминистрации Анна Старостенко в интервью Укринформу

Прямая речь: "В настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений".

Детали: По словам Старостенко, всего в Киеве 425 школ, и пока нет необходимости закрывать все школы одновременно.

"Еще в начале карантина мы довели до всех учебных заведений специальный регламент работы во время ковида. У каждого директора школы есть четкая инструкция о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники", - добавила она.

Старостенко не исключила закрытия на карантин в ближайшее время всех школ из-за роста заболеваемости Covid среди детей.

"Мы не исключаем такой возможности, потому что болеет много детей по сравнению с прошлогодними всплесками эпидемии. При средней заполненности коек около 17% мы видим, что показатель детских госпитализаций несколько выше", - отметила она.

Что предшествовало: В прошлую субботу, 22 января, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что в Киеве на дистанционное обучение отправили 2 школы и почти тысячу классов в разных учебных заведениях.

В столице второй день фиксируются антирекорды по количеству новых случаев Covid.

28 января министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине в дистанционном формате работают 4,7 тысячи школ, а ученики 42 учебных заведений находятся на каникулах.

Украинская правда
Темы: Киевобразованиекарантинкоронавирус


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