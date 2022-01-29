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Інтерпол визнав, що РФ переслідує режисера Лавренчука з політичних мотивів – Денісова

Субота, 29 січня 2022, 12:07
Інтерпол визнав, що РФ переслідує режисера Лавренчука з політичних мотивів – Денісова
Лавренчук, фото з Facebook Денісової

Інтерпол визнав, що Російська Федерація переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами, однак суд відмовився відпустити його з домашнього арешту в Неаполі до закінчення розгляду справи.

Джерело: омбудсмен Людмила Денісова в Facebook

Деталі: Денісова зазначила, що на її прохання Нацполіція звернулася до Інтерполу щодо з’ясування правомірності використання РФ цієї інформаційної системи, зокрема шляхом зловживання інструментами та можливостями Інтерпол у переслідуванні Лавренчука.

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Дослівно: "Відповідно до отриманої інформації від Національної поліції України, відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру".

Більше деталей: Водночас 27 січня в Неаполі відбулося судове засідання, під час якого адвокати Лавренчука подали клопотання про скасування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і надання йому дозволу виїхати в Україну. Вони аргументували це тим, що через видалення Інтерполом відомостей з власних обліків підстав для подальшого затримання громадянина України немає.

"Неапольський міський суд у задоволенні вимог відмовив, пояснивши, що процес перевірки доводів РФ, яка надіслала матеріали щодо екстрадиції, вже розпочався в суді. Отже на цій стадії неможливо припинити розгляд, оскільки має бути ухвалено рішення суду", - зазначила Денісова.

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Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура Неаполя має вивчити матеріали, які надійшли з РФ, та поінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить відповідне рішення.

"При цьому викликає занепокоєння той факт, що Міністерство юстиції Італійської Республіки та прокуратура м.Неаполь, знаючи про видалення Інтерполом Євгена Лавренчука з обліків як такого, що розшукується Російською Федерацією, і яка вимагає його екстрадиції, офіційно не відреагували на цей факт і не вжили заходів щодо звільнення Євгена Лавренчука з в’язниці, де він безпідставно утримувався 35 днів і не дали йому безперешкодно виїхати в Україну", - підкреслила омбудсмен.

Вона звернулася до глави МЗС Дмитра Кулеби з проханням вжити усіх необхідних заходів для забезпечення негайного повернення Лавренчука в Україну.

Передісторія:

  • Лавренчука було затримано в Неаполі, через який він транзитом летів з Тель-Авіва до Львова. Він з 17 грудня перебував в італійському СІЗО у зв'язку із запитом РФ про його екстрадицію. 
  • 21 січня Лавренчука перевели зі слідчого ізолятора, де він утримувався раніше, під домашній арешт.
  • Євген Лавренчук - український театральний режисер, номінант Шевченківської премії, колишній головний режисер Одеського театру опери та балету.

Українська правда
Теми: ІталіяомбудсменРосіяІнтерпол
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